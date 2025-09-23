Počeli radovi na saniranju oštećenog asfalta tokom vojne parade

Radovi na sanaciji trase gde se odvijala vojna parada „Snaga jedinstva“ počeli su jutros, kao što je i Ministarstvo odbrane prethodno najavilo da će ulice biti vraćene u prvobitno stanje.

Pripadnici Kabineta ministra odbrane i Sektora za infrastrukturu i usluge standarda obišli su juče sa predstavnicima Grada Beograda, JP „Putevi Beograda“ i JKP „Beograd put“ trasu gde se odvijala vojna parada „Snaga jedinstva“, kako bi utvrdili oštećenja nastala tokom priprema i realizacije parade, javlja RTS. Saobraćaj se ne odvija u Bulevaru Nikole Tesle, a linije GSP-a voze izmenjenom trasom. Podsećamo, Vojna parada je završena u subotu, ali ulice Beograda još