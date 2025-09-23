Bajatović: Očekujem još jedno odlaganje sankcija NIS-u! Važan razgovor Vučića i Rubija

Blic pre 1 sat
Bajatović: Očekujem još jedno odlaganje sankcija NIS-u! Važan razgovor Vučića i Rubija

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje još jedno odlaganje američkih sankcija NIS-u i istakao da je veoma važan današnji razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom jer su, kako je naveo, sankcije NIS-u političke.

Bajatović je rekao da očekuje da će predsednik Srbije, osim sa Rubijom, o NIS-u razgovarati i sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom. "Taj bilateralni deo je veoma važan zato što su to političke sankcije. I Rusi su preduzeli neke mere za koje mislim da nisu dovoljne, u smislu izmene upravljanja strukturom naftne industrije Srbije. Ono što mene više plaši je stupanje na snagu evropskih sankcija, jer nisam siguran da će Janaf biti u poziciji da se priključi
