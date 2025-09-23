"Dvoje dece je ostalo bez: Majke!" Na mestu gde je pijani vozač iz Bogatića udario ženu i dete (3) građani ostavljaju cveće: "Bila je toliko dobra, mila... Ovo je tuga Božija"

"Imala je težak život, umrli su joj i otac i majka. Tuga Božija...", reči su građana Bogatića koji poznaju M.J. (38). Nesrećna žena podlegla je povredama zadobijenim kada je na nju i njenog trogodišnjeg sina naleteo N.D. (32), vozeći automobil pod dejstvom alkohola.

U Bogatiću vlada muk, a komšije nastradale žene o njoj imaju samo reči hvale. - Ma toliko je dobra bila, mila.. Ima dvoje dece, ovaj dečak koji je bio sa njom kad je pijani vozač naleteo na njih je sin iz drugog braka. Iz prvog ima starijeg sina koji je ove godine maturirao. Dvoje dece je ostalo bez majke - reči su komšije. Kako priča, sa detetom je krenula na vašar kada se desila ova stravična saobraćajna nesreća. - Scene su bile strašne. Od udarca je odletela
Krici supruga prolamali bogatić! Osumnjičeni vozač i nastradala žena žive u istoj ulici! Stravični detalji jezive nesreće u kojoj je stradala Milena

Otkrivamo! Vozač koji je usmrtio milenu lagao da su mu ukrali kola! Pobegao u firmu pa rekao šefu da nije on kriv

(Foto, video) "gotovo, ubio je": Komšije opisale trenutak kada je automobil udario majku i dete (3) u Bogatiću: "Dečak odleteo 30 metara, toliko je puklo da smo svi čuli"

"Dvoje dece je ostalo bez: Majke!" Na mestu gde je pijani vozač iz Bogatića udario ženu i dete (3) građani ostavljaju cveće: "Bila je toliko dobra, mila... Ovo je tuga Božija"

Krici supruga prolamali bogatić! Osumnjičeni vozač i nastradala žena žive u istoj ulici! Stravični detalji jezive nesreće u kojoj je stradala Milena

