Pucnjava na Novom Beogradu, ispalili ceo šaržer u mladića (30) u poznatom restoranu

Blic pre 2 sata
Došlo je do pucnjave večeras oko 21 čas u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu Nepoznato lice pucalo je na 30-godišnjeg muškarca Večeras oko 21 čas u ugostiteljskom objektu "Durmitor" na Novom Beogradu došlo je do pucnjave.

Kako saznaje "Blic", nepoznato lice pucalo na je na muškarca N.K. (30) , nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu. Povređeni je prebačen na dalje zbrinjavanje, a policija intenzivno traga za napadačem. Na snazi je akcija „Vihor 3“. Prve fotografije i snimke sa mesta pucnjave pogledajte u našem odvojenom tekstu. Nenad Alajbegović bio je u društvu mladića koji je ranjen u restoranu. Evo šta je prvo uradio Alibeg kada je izašao iz restorana. Kako je došlo do
Blic pre 2 sata
