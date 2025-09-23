(Foto, video) hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, Danska digla borbene: Avione?! Uzbuna zbog dronova koji kruže nebom: Oglasila se policija, incidenti i u Oslu

Blic pre 52 minuta
(Foto, video) hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, Danska digla borbene: Avione?! Uzbuna zbog dronova koji kruže nebom…

Kompletan saobraćaj na najvećem danskom aerodromu u Kopenhagenu obustavljen je nakon što su uočeni dronovi, saopštila je policija. Lokalni mediji prenose da je Danska digla borbene avione, a incidenti su prijavljeni i u Oslu.

Kako izveštava danski medij Berlingske, dronovi su i dalje u vazduhu iznad Međunarodnog aerodroma u Kopenhagenu i povremeno se mogu videti sa područja oko aerodroma. Kako tvrdi portparolka aerodroma Lisa Agerley Kürstein, dronovi „povremeno pale veoma jako svetlo“, a i sama ih je videla. Kako izveštava pomenuti medij, danski borbeni avioni poslati su sa Jutlanda prema Kopenhagenu. Komanda odbrane obavestila je Berlingske da danske novinare upućuju na policiju, koja
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Pojava više dronova obustavila saobraćaj na aerodromu u Kopenhagenu

Pojava više dronova obustavila saobraćaj na aerodromu u Kopenhagenu

Politika pre 7 minuta
Pilot plakao pred putnicima i otkazao let: Drama na aerodromu u Nici, za dlaku izbegnut sudar: Ruke su mu se tresle, umalo se…

Pilot plakao pred putnicima i otkazao let: Drama na aerodromu u Nici, za dlaku izbegnut sudar: Ruke su mu se tresle, umalo se nije onesvestio

Blic pre 4 sati
(Video) Snažan udar na Moskvu, gori prestonica Rusije: Odjekuju eksplozije, nebo potpuno zatvoreno

(Video) Snažan udar na Moskvu, gori prestonica Rusije: Odjekuju eksplozije, nebo potpuno zatvoreno

Blic pre 4 sati
Zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, hitno se oglasila policija!

Zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, hitno se oglasila policija!

Telegraf pre 1 dan
Tramp objavio radikalnu odluku, u avionu koji se spremao za poletanje nastala panika: "Pustite nas napolje!"

Tramp objavio radikalnu odluku, u avionu koji se spremao za poletanje nastala panika: "Pustite nas napolje!"

Telegraf pre 1 dan
Zatvoren aerodrom u Kopenhagenu zbog pojave dronova

Zatvoren aerodrom u Kopenhagenu zbog pojave dronova

Nova pre 2 sata
Paraliza na aerodromima nakon sajber napada: U Briselu otkazana polovina letova

Paraliza na aerodromima nakon sajber napada: U Briselu otkazana polovina letova

Blic pre 2 sata

Ključne reči

AerodromDanskaOslo

Svet, najnovije vesti »

(Foto, video) hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, Danska digla borbene: Avione?! Uzbuna zbog dronova koji kruže nebom…

(Foto, video) hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, Danska digla borbene: Avione?! Uzbuna zbog dronova koji kruže nebom: Oglasila se policija, incidenti i u Oslu

Blic pre 52 minuta
(Video) Kamion sleteo sa puta: Saobraćaj na deonici ka Beogradu usporen, izvlačenje u toku

(Video) Kamion sleteo sa puta: Saobraćaj na deonici ka Beogradu usporen, izvlačenje u toku

Blic pre 27 minuta
Francuska priznala palestinu: Oglasio se Makron: Za otvaranje ambasade ima jedan uslov

Francuska priznala palestinu: Oglasio se Makron: Za otvaranje ambasade ima jedan uslov

Blic pre 17 minuta
Poginule 24 osobe: Eksplozija u skladištu militanata na severozapadu Pakistana (video)

Poginule 24 osobe: Eksplozija u skladištu militanata na severozapadu Pakistana (video)

Kurir pre 1 minut
Provozao se za "svoju dušu!" Muškarac ukrao gradski autobus u Parizu i vozio da pola sata ulicama: Srećom, vozilo je bilo bez…

Provozao se za "svoju dušu!" Muškarac ukrao gradski autobus u Parizu i vozio da pola sata ulicama: Srećom, vozilo je bilo bez putnika, a evo gde je bio vozač

Kurir pre 1 minut