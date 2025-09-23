(Foto, video) hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, Danska digla borbene: Avione?! Uzbuna zbog dronova koji kruže nebom: Oglasila se policija, incidenti i u Oslu

Kompletan saobraćaj na najvećem danskom aerodromu u Kopenhagenu obustavljen je nakon što su uočeni dronovi, saopštila je policija. Lokalni mediji prenose da je Danska digla borbene avione, a incidenti su prijavljeni i u Oslu.

Kako izveštava danski medij Berlingske, dronovi su i dalje u vazduhu iznad Međunarodnog aerodroma u Kopenhagenu i povremeno se mogu videti sa područja oko aerodroma. Kako tvrdi portparolka aerodroma Lisa Agerley Kürstein, dronovi „povremeno pale veoma jako svetlo“, a i sama ih je videla. Kako izveštava pomenuti medij, danski borbeni avioni poslati su sa Jutlanda prema Kopenhagenu. Komanda odbrane obavestila je Berlingske da danske novinare upućuju na policiju, koja