Prelet dronova u Danskoj, Rusija tvrdi da nije umešana

Radio sto plus pre 2 sata
Rusija je danas saopštila da nije bila umešana u letove dronova iznad aerodroma u Kopenhagenu, zbog kojih je četiri sata bio blokiran vazdušni saobraćaj. “Svaki put čujemo neosnovane optužbe”, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Danske vlasti su u utorak osudile “ozbiljan napad” na infrastrukturu zemlje, a premijerka Mete Frederiksen je rekla da “ne isključuje” da je Rusija odgovorna. Danska policija pokrenula je istragu nakon što su sinoć iznad aerodroma u Kopenhagenu letela dva, tri velika neidentifikovana drona. Zvaničnici su odlučili da ne obore dronove jer je rizik bio preveliki zbog toga što je aerodrom bio pun putnika, avioni na pistama i zbog obližnjih skladišta goriva. Nema
