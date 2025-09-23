Istorijski muzej Srbije dobija dva sprata: Evo kako će izgledati kada se premesti u zgradu stare Železničke stanice

Direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić izrazila je zadovoljstvo što će posle nekoliko decenija ta ustanova kulture dobiti svoj prostor, nakon obilaska radova na izmeštanju muzeja u nekadašnju zgradu Železničke stanice na Savskom trgu u Beogradu.

Dušica Bojić je naglasila da joj se ideja preseljenja muzeja na Savski trg učinila neprikladnom zbog malog prostora. "Imamo mnogo krupnih, značajnih i jedinstvenih eksponata za srpski narod. Uradili smo brojne rekonstrukcije, posebno artefakte iz srednjeg veka. Krune, ručni krstovi, žezla, odežde... krase našu zbirku. Istorijski muzej će, kada se uselimo u novi prostor, imati dva sprata" rekla je Bojić. Za nju nema dileme da Istorijski muzej Srbije prelazi u mnogo