Mali: Vučićev sastanak sa Rubiom veoma važan za pitanje tarifa

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom veoma važan za pitanje tarifa na uvoz u SAD, kao i za otvaranje novih oblasti saradnje srpskih kompanija sa SAD.

Mali je, nakon obilaska radova na Istorijskom muzeju Srbije koji će biti izmešten u zgradu stare Železničke stanice na Savskom trgu, rekao da se Vučić u prethodnom periodu sastao sa velikim brojem zvaničnika i održao niz sastanaka koji su, kako je istakao, važni za građane Srbije i za njihov životni standard. ''To je najbolji odgovor za blokadere koji govore o tome da se Srbija izolovala i da je Vučić izolovan. A kako ljudi misle da je on izolovan ako se viđa sa