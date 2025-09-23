Kako je Srbin iz Beča postao meta napada režimskih tabloida: Pobrkali dva Stankovića, naprasno postao „Kurtijev Srbin“

Cenzolovka pre 1 sat  |  D. P.
Aleksandar Saša Stanković, predsednik Austrijskog saveza srpskog folklora (ASSF), demantovao je navode koji su objavljeni u srpskim tabloidima, a preneli su ih i neki mediji u regionu, prema kojima je imenovan u međunarodnu komisiju čiji je zadatak legitimizacija parlamenta takozvanog Kosova.

„Šiderov Srbin postaje Kurtijev Srbin“, naslovi su koje su objavili B92, Alo, ali i drugi mediji u regionu. Oni su naveli, pozivajući se na Vijesti 365, da je „Aleksandar Stanković, poznat u političkim i nevladinim krugovima pod nadimkom Bambi, austrijski državljanin srpskog porekla, imenovan u međunarodnu komisiju čiji je zadatak legitimizacija parlamenta takozvanog Kosova, kao i da će on u tom telu učestvovati kao predstavnik austrijske Socijaldemokratske partije
N1 Info pre 1 sat
