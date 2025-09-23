Francuska priznala Palestinu

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Francuska priznala Palestinu

Francuski predsednik Emanuel Makron sopštio je večeras u Ujedinjenim nacijama da je Francuska priznala Palestinu i naveo da su to uradili još Andora, Belgija, Luksemburg, Malta, Monako i San Marino.

Makron je poručio da je vreme da se zaustavi rat u Gazi i da se oslobodi preostalih 48 talaca koje Hamas i dalje drži. „Svet je nekoliko trenutaka udaljen od toga da izgubi priliku za mir i više ne možemo da čekamo“, poručio je, prenosi BBC. Francuski predsednik je osudio napad Hamasa na Izrael u oktobru 2023, ali je istakao da više „ništa ne opravdava nastavak rata“ i da on definitivno mora da se završi. Pozvao je na formiranje prelazne administracije u Gazi, uz
Ključne reči

IzraelPalestinaHamasBBCBelgijaLuksemburgEmanuel MakronMonakoFrancuskaGaza

