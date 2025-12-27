"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

Blic pre 1 sat
"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom
Pomenuti sastanak održaće se između Trampa i Zelenskog na Floridi Zelenski predlaže okvirni mirovni plan sa 20 tačaka uključujući demilitarizaciju Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, uoči očekivanog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, koji bi trebalo da predstavi ukrajinski plan za postizanje mira, rekao je za Politiko da ukrajinski predsednik "nema ništa dok on to ne odobri". Naime, očekuje se da će se ukrajinski
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp pre sastanka sa Zelenskim: Sudbina mira u Ukrajini zavisi od mene

Tramp pre sastanka sa Zelenskim: Sudbina mira u Ukrajini zavisi od mene

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Evropa podstiče rat u Ukrajini

Evropa podstiče rat u Ukrajini

Radar pre 52 minuta
Tragedija u Grčkoj: Četiri planinara poginula u snežnoj oluji

Tragedija u Grčkoj: Četiri planinara poginula u snežnoj oluji

Blic pre 22 minuta
Amerikanci otkrili gde Putin postavlja "Orešnik" "Može da gađa ciljeve u Evropi"

Amerikanci otkrili gde Putin postavlja "Orešnik" "Može da gađa ciljeve u Evropi"

Blic pre 27 minuta
Venecuela pušta pritvorene nakon protesta: Oslobođeno 99 ljudi uhapšenih zbog osporavanja pobede Nikolasa Madura na izborima

Venecuela pušta pritvorene nakon protesta: Oslobođeno 99 ljudi uhapšenih zbog osporavanja pobede Nikolasa Madura na izborima

Kurir pre 22 minuta
Francuzi sve više okreću leđa Makronu: Predsednikov rejting na istorijskom minimumu

Francuzi sve više okreću leđa Makronu: Predsednikov rejting na istorijskom minimumu

Kurir pre 17 minuta