Ministar spoljnih poslova Srbije razgovarao u Njujorku s generalnim sekretarom OEBS-a

Danas pre 12 sati  |  Beta
Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić koji je u Njujorku radi učestvovanja na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sastao se tamo s generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirliogluom.

Đurićevo ministarstvo je prenelo da je on kazao da Srbija smatra OEBS „najznačajnijom bezbednosnom platformom za suštinski i konstruktivan dijalog“, prenevši spremnost Srbije da „doprinese njegovoj revitalizaciji, uz puno očuvanje principa konsenzusa“. Đurić je zahvalio OEBS-u za podršku reformama u Srbiji, „napomenuvši da dobru saradnju ostvarujemo sa institucijama OEBS-a, a naročito sa dve misije na našoj teritoriji – OMIS i OMIK“ – u Beogradu i Prištini.
Alo pre 21 minuta
RTV pre 7 minuta
RTV pre 11 minuta
Blic pre 22 minuta
Alo pre 21 minuta
Radar pre 6 sati