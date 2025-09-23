Đurić: Srbija gradi poziciju zemlje stabilnosti i pouzdanog partnera

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić izjavio je prvog dana jubilarnog 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku da je delegacija Srbije započela aktivno učešće na godišnjoj sednici, uz angažovanje na brojnim bilateralnim i multilateralnim susretima.

– Delegacija Srbije započela je učestvovanje na godišnjoj sednici Generalne skupštine Ujedinih nacija. Predsednik Srbije doputovao je u Njujork. Naša delegacija sastoji se iz niza eksperata koji rade ovde zajedno sa nama na tome da stvorimo okruženje koje će biti još povoljnije za našu zemlju. Prvog dana rada delegacije Srbije ovde u Njujorku imali smo niz sastanaka sa ministrima spoljnih poslova, zemalja različitih profila – naglasio je Đurić. Dodao je da je