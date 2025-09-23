Đurić: Srbija gradi poziciju zemlje stabilnosti i pouzdanog partnera

Vesti online pre 2 sata  |  Kosovo online (K.D.)
Đurić: Srbija gradi poziciju zemlje stabilnosti i pouzdanog partnera

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić izjavio je prvog dana jubilarnog 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku da je delegacija Srbije započela aktivno učešće na godišnjoj sednici, uz angažovanje na brojnim bilateralnim i multilateralnim susretima.

– Delegacija Srbije započela je učestvovanje na godišnjoj sednici Generalne skupštine Ujedinih nacija. Predsednik Srbije doputovao je u Njujork. Naša delegacija sastoji se iz niza eksperata koji rade ovde zajedno sa nama na tome da stvorimo okruženje koje će biti još povoljnije za našu zemlju. Prvog dana rada delegacije Srbije ovde u Njujorku imali smo niz sastanaka sa ministrima spoljnih poslova, zemalja različitih profila – naglasio je Đurić. Dodao je da je
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Đurić se u Njujorku sastao sa ministrima spoljnih poslova više zemalja

Đurić se u Njujorku sastao sa ministrima spoljnih poslova više zemalja

N1 Info pre 1 sat
Đurić u Njujorku sa ministrima Kipra, Somalije, Italije, Azerbejdžana

Đurić u Njujorku sa ministrima Kipra, Somalije, Italije, Azerbejdžana

Danas pre 1 sat
Đurić u Njujorku: Sa ministrom Kipra o bilateralnoj saradnji, sa Surinamom o ekonomskoj

Đurić u Njujorku: Sa ministrom Kipra o bilateralnoj saradnji, sa Surinamom o ekonomskoj

Serbian News Media pre 1 sat
Đurić u Njujorku: Srbija se predstavlja kao pouzdan partner i zemlja stabilnosti

Đurić u Njujorku: Srbija se predstavlja kao pouzdan partner i zemlja stabilnosti

Serbian News Media pre 1 sat
Jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Kipra

Jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Kipra

RTV pre 2 sata
Đurić: Jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Kipra

Đurić: Jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Kipra

Euronews pre 2 sata
Đurić: Jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Kipra

Đurić: Jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Kipra

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkPredsednik SrbijeMarko Đurićsrbijavesti

Politika, najnovije vesti »

Udruženje Fenomena: Besplatna pravna pomoć i za žrtve svih oblika rodno zasnovanog nasilja

Udruženje Fenomena: Besplatna pravna pomoć i za žrtve svih oblika rodno zasnovanog nasilja

Danas pre 2 minuta
Đurić se u Njujorku sastao sa ministrom spoljnih poslova Surinama: "Mnogo potencijala za unapređenje ekonomske saradnje"

Đurić se u Njujorku sastao sa ministrom spoljnih poslova Surinama: "Mnogo potencijala za unapređenje ekonomske saradnje"

Blic pre 37 minuta
ProGlas najavljuje tribinu o prekograničnim glasovima

ProGlas najavljuje tribinu o prekograničnim glasovima

Danas pre 7 minuta
Nastavak ili pravni presedan? Skupština Zaječara ponovo zaseda

Nastavak ili pravni presedan? Skupština Zaječara ponovo zaseda

Ist media pre 27 minuta
Naprednjaci luduju u Hitnoj pomoći

Naprednjaci luduju u Hitnoj pomoći

Vreme pre 22 minuta