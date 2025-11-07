Vučić sa Harčenkom o snabdevanju gasom i NIS-u: Cilj da zaštitimo energetsku bezbednost

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić sa Harčenkom o snabdevanju gasom i NIS-u: Cilj da zaštitimo energetsku bezbednost

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o bilateralnim odnosima, energetskoj stabilnosti i regionalnim izazovima i izjavio da su posebnu pažnju posvetili snabdevanju gasom i uslovima koji obezbeđuju sigurnost, predvidivost cena i dalju diversifikaciju izvora.

"Kada je reč o NIS-u i svim relevantnim merama i ograničenjima, naš cilj ostaje isti, da u potpunosti poštujemo međunarodne obaveze, a da istovremeno zaštitimo energetsku bezbednost, radna mesta i investicije u Srbiji", objavio je Vučić na instagramu posle sastanka. Vučić je naglasio da će Srbija nastaviti dijalog, odlučno i pragmatično, štiteći interese svojih građana. "Uveren sam da razgovor ostaje najbolji put da prevaziđemo izazove i obezbedimo pouzdanu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić razgovarao sa Bocan-Harčenkom, posebno o snabdevanju gasa

Vučić razgovarao sa Bocan-Harčenkom, posebno o snabdevanju gasa

Danas pre 21 minuta
Vučić sa Bocan-Harčenkom: Posebnu pažnju posvetili smo snabdevanju gasom, dijalog najbolji put da prevaziđemo izazove

Vučić sa Bocan-Harčenkom: Posebnu pažnju posvetili smo snabdevanju gasom, dijalog najbolji put da prevaziđemo izazove

Euronews pre 1 sat
Vučić sa Bocan-Harčenkom posebno o snabdevanju gasom

Vučić sa Bocan-Harčenkom posebno o snabdevanju gasom

N1 Info pre 30 minuta
Vučić s Harčenkom o snabdevanju gasom i NIS-u: Cilj da zaštitimo energetsku bezbednost

Vučić s Harčenkom o snabdevanju gasom i NIS-u: Cilj da zaštitimo energetsku bezbednost

NIN pre 41 minuta
Vučić sa Harčenkom o snabdevanju gasom i NIS-u: Cilj da zaštitimo energetsku bezbednost

Vučić sa Harčenkom o snabdevanju gasom i NIS-u: Cilj da zaštitimo energetsku bezbednost

Sputnik pre 1 sat
Pitanje NIS-a na stolu

Pitanje NIS-a na stolu

Vesti online pre 40 minuta
Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali o snabdevanju gasom i NIS-u

Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali o snabdevanju gasom i NIS-u

Serbian News Media pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Brnabić sa Kalas: Članstvo u EU strateški cilj Srbije

Brnabić sa Kalas: Članstvo u EU strateški cilj Srbije

NIN pre 5 minuta
Borba Dijane Hrke za pravdu štrajkom glađu: "To joj pomaže da psihološki opstane", režim pokušava da je "slomi svom tom silom…

Borba Dijane Hrke za pravdu štrajkom glađu: "To joj pomaže da psihološki opstane", režim pokušava da je "slomi svom tom silom i nasiljem"

N1 Info pre 10 minuta
Nastavljena sednica Skupštine, poslanici i danas o Generalštabu

Nastavljena sednica Skupštine, poslanici i danas o Generalštabu

N1 Info pre 31 minuta
Raguš: U Skupštini danas glasanje o 8 tačaka, iduće sedmice rasprava o Savetu REM-a

Raguš: U Skupštini danas glasanje o 8 tačaka, iduće sedmice rasprava o Savetu REM-a

RTV pre 30 minuta
Vučić sa Harčenkom o snabdevanju gasom i NIS-u: Cilj da zaštitimo energetsku bezbednost

Vučić sa Harčenkom o snabdevanju gasom i NIS-u: Cilj da zaštitimo energetsku bezbednost

RTV pre 1 sat