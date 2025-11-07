Vučić sa Bocan-Harčenkom: Posebnu pažnju posvetili smo snabdevanju gasom, dijalog najbolji put da prevaziđemo izazove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Razgovarali su o bilateralnim odnosima, energetskoj stabilnosti i regionalnim izazovima, objavio je Vučić na svom Instagram nalogu. "Posebnu pažnju posvetili smo snabdevanju gasom i uslovima koji obezbeđuju sigurnost, predvidivost cena i dalju diversifikaciju izvora. Kada je reč o NIS-u i svim relevantnim merama i ograničenjima, naš cilj ostaje isti, da u potpunosti poštujemo međunarodne obaveze, a da istovremeno zaštitimo energetsku bezbednost, radna mesta i