Vučić razgovarao sa Bocan-Harčenkom, posebno o snabdevanju gasom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ruskim abasadorom u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom, o bilateralnim odnosima, energetskoj stabilnosti i regionalnim izazovima i posebno o snabdevanju gasom.

"Posebnu pažnju posvetili smo snabdevanju gasom i uslovima koji obezbeđuju sigurnost, predvidivost cena i dalju diverzifikaciju izvora", napisao je Vučić na svom Instagram profilu.Rekao je da im cilj ostaje isti da, kada je reč o NIS-u i svim relevantnim merama i ograničenjima, u potpunosti poštuju međunarodne obaveze, a istovremeno zaštite "energetsku bezbednost, radna mesta i investicije u Srbiji".

Vučič je rekao da će Srbija "nastaviti dijalog, odlučno i pragmatično, štiteći interese svojih građana".

"Uveren sam da razgovor ostaje najbolji put da prevaziđemo izazove i obezbedimo pouzdanu energetsku budućnost za našu zemlju", napisao je Vučić.