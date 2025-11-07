Vučić sa Bocan-Harčenkom posebno o snabdevanju gasom

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Vučić sa Bocan-Harčenkom posebno o snabdevanju gasom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ruskim abasadorom u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom, o bilateralnim odnosima, energetskoj stabilnosti i regionalnim izazovima i posebno o snabdevanju gasom. "Posebnu pažnju posvetili smo snabdevanju gasom i uslovima koji obezbeđuju sigurnost, predvidivost cena i dalju diverzifikaciju izvora", napisao je Vučić na svom Instagram profilu. Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Rekao je da im
