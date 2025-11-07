Pavlović (Mi - Glas iz naroda): Podržaćemo predlog za ocenu ustavnosti zakona o zgradi Generalštaba

Beta pre 20 minuta

Šef poslaničkog kluba u Skupštini Srbije "Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović" Branko Pavlović rekao je da će podržati predlog drugih poslaničkih grupa za ocenu ustavnosti Predloga zakona o posebnim postupcima (Lex Specialis) radi realizacije "projekta revitalizacije i razvoja lokacije" kompleksa zgrada Generalštaba, oštećenih tokom NATO bombrardovanja 1999. godine.

On je za Betu rekao da, kada poslanici taj predlog potpišu, Ustavni sud mora da o njemu raspravlja.

"Ne očekujem da će Vrhovni sud brzo uzeti predlog u proceduru i razmatranje i brzo doneti odluku", rekao je Pavlović.

Grupa od 110 poslanika vladajuće Srpske napredne stranke predložila je donošenje tog zakona kojim je predviđeno da se sruše zgrade Generalštaba u Beogradu, između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, gde Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa, namerava da izgradi hotel sa "memorijalom" koji bi označavao da je te zgrade NATO bombardovao 1999. godine.

Pavlović je juče u Skupštini rekao da "dogovor sa gospodinom (zetom Donalda Trampa, Džaredom) Kušnerom u pravnom poretku Srbije nije moguće realizovati" i da je "smisao tog zakona da se zaobiđe pravni sistem Srbije, što je zabranjeno".

Sporiji rad Ustavnog suda, prema rečima Pavlovića, u ovakvim okolnostima je rezultat pritiska politike i razmišljanja sudija tog suda šta od njih očekuju političari.

"Ustavni sud nije deo sudstva i nema garancije nezavisnosti, oni su direktno izabrani glasovima poslanika Skupštine, predsednika Republike, a jadnu trećinu bira sam sud", rekao je Pavlović.

Dodao je da je "još gore to što Vrhovni sud ne radi svoj posao i dozvoljava da u njegovoj kvoti od petoro sudija dvoje nije izabrano, pa osim što je zatrpan predmetima i ne radi u punom sastavu".

Od 15 sudija Vrhovnog suda, kako je rekao, pet sudija bira Skupština na predlog od 10 kandidata predsednika, pet bira predsednik na predlog od 10 kandidata Skupštine i pet bira sam Vrhovni sud.

Pavlović je rekao da uz to neke sudije tog suda iz raznoraznih razloga ne rade.

"Pravni sistem je hijerarhijski postavljen, kao i državni organ, pa negde ta hijerarhija mora da se završi, neko mora biti konačna instanca i ne može biti u pravnom sistemu rešenje šta raditi ako konačna instanca ne radi kako treba", rekao je Pavlović.

Naveo je da nigde na svetu nema da hijerarhija ide u nedogled.

"Ustavni sud bi trebalo da predstavljaju izuzetno stručni ljudi, savesni i čvrstog karaktera, što nije slučaj u Srbiji, pa zato imamo probleme koje imamo", istakao je Pavlović.

