Frilenseri poreske prijave za treći kvartal mogu podneti od 1. do 30. oktobra

Ilustracija (Foto: Unplash / Andrew Neel) Rok za podnošenje poreskih prijava za treći kvartal u ovoj godini za sva fizička lica u Srbiji koja prihode ostvaruju po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, kao i po osnovu autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, počinje 1. oktobra 2025. godine, saopštila je Poreska uprava. Krajnji rok za podnošenje prijave je 30. oktobar, a obveznici svoju obavezu mogu ispuniti elektronski preko portala