uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Novi izraelski napadi na Gazu: Poginulo najmanje 38 Palestinaca, povređeno 190

Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je u Ujedinjenim nacijama da je Francuska priznala Palestinu i naveo da su to uradili još Andora, Belgija, Luksemburg, Malta, Monako i San Marino.

Makron je poručio da je vreme da se zaustavi rat u Gazi i da se oslobodi preostalih 48 talaca koje Hamas i dalje drži. Francuski predsednik je osudio napad Hamasa na Izrael u oktobru 2023. godine, ali je istakao da više "ništa ne opravdava nastavak rata" i da on definitivno mora da se završi. Pozvao je na formiranje prelazne administracije u Gazi, uz učešće Palestinske uprave, koja će biti zadužena za nadgledanje demontaže Hamasa. Prethodno su Palestinu zvanično