uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Novi izraelski napadi na Gazu: Poginulo najmanje 38 Palestinaca, povređeno 190

Euronews pre 36 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Novi izraelski napadi na Gazu: Poginulo najmanje 38 Palestinaca, povređeno 190

Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je u Ujedinjenim nacijama da je Francuska priznala Palestinu i naveo da su to uradili još Andora, Belgija, Luksemburg, Malta, Monako i San Marino.

Makron je poručio da je vreme da se zaustavi rat u Gazi i da se oslobodi preostalih 48 talaca koje Hamas i dalje drži. Francuski predsednik je osudio napad Hamasa na Izrael u oktobru 2023. godine, ali je istakao da više "ništa ne opravdava nastavak rata" i da on definitivno mora da se završi. Pozvao je na formiranje prelazne administracije u Gazi, uz učešće Palestinske uprave, koja će biti zadužena za nadgledanje demontaže Hamasa. Prethodno su Palestinu zvanično
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

„Tokom prvog mandata izazvao je podsmehe, sad mu se više niko ne smeje“: Tramp danas pred govornicom UN, počinje „opšta…

„Tokom prvog mandata izazvao je podsmehe, sad mu se više niko ne smeje“: Tramp danas pred govornicom UN, počinje „opšta debata“ u Njujorku

Danas pre 4 sati
Belgija priznala palestinsku državu: Najavljeno otvaranje diplomatske misije

Belgija priznala palestinsku državu: Najavljeno otvaranje diplomatske misije

Blic pre 4 sati
Još četiri evropske zemlje priznale nezavisnost Palestine

Još četiri evropske zemlje priznale nezavisnost Palestine

RTV pre 5 sati
Još tri evropske zemlje priznale Palestinu

Još tri evropske zemlje priznale Palestinu

Danas pre 5 sati
Još tri države priznale Palestinu

Još tri države priznale Palestinu

B92 pre 4 sati
Francuska zvanično priznala Palestinu

Francuska zvanično priznala Palestinu

Vesti online pre 6 sati
Francuska zvanično priznala državu Palestinu

Francuska zvanično priznala državu Palestinu

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokPalestinaHamasBelgijaLuksemburgEmanuel MakronMonakoFrancuskaujedinjene nacijeGaza

Svet, najnovije vesti »

Neutralisana mreža servera koja je mogla da ugrozi Generalnu skupštinu UN u Njujorku

Neutralisana mreža servera koja je mogla da ugrozi Generalnu skupštinu UN u Njujorku

Beta pre 26 minuta
Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Blic pre 0 minuta
Borbeni avion izleteo sa piste: Još jedan incident sa letelicama KF-16 u Južnoj Koreji

Borbeni avion izleteo sa piste: Još jedan incident sa letelicama KF-16 u Južnoj Koreji

Blic pre 0 minuta
'Kralj oluja' ide ka Kini, evakuisano stotine hiljada ljudi

'Kralj oluja' ide ka Kini, evakuisano stotine hiljada ljudi

BBC News pre 11 minuta
(Video) Hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu! Uzbuna u Danskoj: Oglasila se i policija, incidenti i u Oslu

(Video) Hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu! Uzbuna u Danskoj: Oglasila se i policija, incidenti i u Oslu

Blic pre 1 minut