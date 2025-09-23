Sunčano i toplo danas, ali od srede obrt u vremenu

Kako navode meteorolozi, u drugom delu dana i uveče na severu i zapadu zemlje stiže umereno naoblačenje, ali se padavine još ne očekuju.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, dok će na jugu Banata u jutarnjim satima povremeno duvati i jak vetar. Uveče na severozapadu Srbije vetar će skretati na severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od 8 do 21 stepen, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena. U Nišu će, prema prognozi, vreme biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab, istočni, a temperatura će se kretati od jutarnjih 14 do maksimalnih 33 stepena. Meteorolozi najavljuju da će u