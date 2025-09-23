Vreme tokom dana sunčano i toplo, uveče naoblačenje

Nedeljnik pre 10 sati
Vreme tokom dana sunčano i toplo, uveče naoblačenje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata ujutru i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od osam stepeni do 21, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Tokom noći umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Sunčano i toplo danas, ali od srede obrt u vremenu

Sunčano i toplo danas, ali od srede obrt u vremenu

Glas juga pre 9 sati
Vremenska prognoza za utorak, 23. septembar: Sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje

Vremenska prognoza za utorak, 23. septembar: Sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje

Novi magazin pre 9 sati
Pretežno sunčano i veoma toplo

Pretežno sunčano i veoma toplo

Glas Zaječara pre 10 sati
Vedro, sunčano i toplo

Vedro, sunčano i toplo

Infozija pre 10 sati
Danas pretežno sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje

Danas pretežno sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje

NIN pre 9 sati
U Sremskoj Mitrovici još danas sunčano i veoma toplo

U Sremskoj Mitrovici još danas sunčano i veoma toplo

Ozon pre 10 sati
Pretežno sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje bez kiše, do 33 stepena

Pretežno sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje bez kiše, do 33 stepena

Glas Zapadne Srbije pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Vojvodina, najnovije vesti »

Sveta ili Mileta: Prvi direktor nove pokrajinske ustanove bio viralan "pre interneta"

Sveta ili Mileta: Prvi direktor nove pokrajinske ustanove bio viralan "pre interneta"

Radio 021 pre 10 minuta
32. Međunarodni festival pozorišta za decu – program za sredu, 24. septembar

32. Međunarodni festival pozorišta za decu – program za sredu, 24. septembar

Subotica.com pre 34 minuta
FOTO i VIDEO: Profesori Jovine gimnazije, uz podršku đaka i roditelja, održali štrajk upozorenja i protest na tri "fronta"

FOTO i VIDEO: Profesori Jovine gimnazije, uz podršku đaka i roditelja, održali štrajk upozorenja i protest na tri "fronta"

Moj Novi Sad pre 39 minuta
Jednočasovni štrajk upozorenja dela zaposlenih u Jovinoj gimnaziji održan ispred tri škole

Jednočasovni štrajk upozorenja dela zaposlenih u Jovinoj gimnaziji održan ispred tri škole

N1 Info pre 1 sat
Bronzana medalja na Svetskom univerzitetskom takmičenju u programiranju za novosadske studente

Bronzana medalja na Svetskom univerzitetskom takmičenju u programiranju za novosadske studente

RTV pre 1 sat