Vreme tokom dana sunčano i toplo, uveče naoblačenje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata ujutru i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od osam stepeni do 21, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Tokom noći umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža