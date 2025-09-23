Ministarstvo kulture preporučilo Nišvilu lokalni status umesto nacionalnog

Gradski portal 018 pre 24 minuta  |  redakcija GP018
Ministarstvo kulture preporučilo Nišvilu lokalni status umesto nacionalnog
Nišvil džez festival saopštio je da je šokiran rezultatima konkursa Ministarstva kulture, prema kojima festival, po prvi put nakon dve decenije, nije dobio ni dinara podrške, već mu je preporučen status lokalnog festivala i oslanjanje na samoupravu i sponzore. „Ovakva odluka nanosi nemerljivu štetu međunarodnom ugledu festivala, a domaća javnost stiče utisak da država ne podržava svoj najbolji umetnički festival i jedini srpski brend u top 10 evropskih festivala
Otvori na gradskiportal018.rs

Povezane vesti »

Nišvilu ostao bez podrške države, Ministarstvo kulture preporučilo „lokalni status“ i „pronalaženje sponzora“

Nišvilu ostao bez podrške države, Ministarstvo kulture preporučilo „lokalni status“ i „pronalaženje sponzora“

Naissus info pre 29 minuta
Nišvil ostao bez podrške države, Ministarstvo kulture preporučilo „lokalni status“ i „pronalaženje sponzora“

Nišvil ostao bez podrške države, Ministarstvo kulture preporučilo „lokalni status“ i „pronalaženje sponzora“

Naissus info pre 9 minuta
Da li će država da uništi još jedan vrhunski festival? Umesto nacionalnog, Ministarstvo kulture preporučilo Nišvilu lokalni…

Da li će država da uništi još jedan vrhunski festival? Umesto nacionalnog, Ministarstvo kulture preporučilo Nišvilu lokalni status

Ist media pre 49 minuta
Da li će Srbija propustiti šansu da se uvrsti na UNESKO-vu listu džez gradova?: Ministarstvo preporučilo Nišvilu „lokalni…

Da li će Srbija propustiti šansu da se uvrsti na UNESKO-vu listu džez gradova?: Ministarstvo preporučilo Nišvilu „lokalni status“

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo kulture

Kultura, najnovije vesti »

Ministarstvo kulture preporučilo Nišvilu lokalni status umesto nacionalnog

Ministarstvo kulture preporučilo Nišvilu lokalni status umesto nacionalnog

Gradski portal 018 pre 24 minuta
Ovo je trenutak kada je Merilin Monro postala najpoželjnija žena na svetu: Lansirala se u sam vrh Holivuda

Ovo je trenutak kada je Merilin Monro postala najpoželjnija žena na svetu: Lansirala se u sam vrh Holivuda

Kurir pre 15 minuta
Nišvil ostao bez podrške države, Ministarstvo kulture preporučilo „lokalni status“ i „pronalaženje sponzora“

Nišvil ostao bez podrške države, Ministarstvo kulture preporučilo „lokalni status“ i „pronalaženje sponzora“

Naissus info pre 9 minuta
Nišvilu ostao bez podrške države, Ministarstvo kulture preporučilo „lokalni status“ i „pronalaženje sponzora“

Nišvilu ostao bez podrške države, Ministarstvo kulture preporučilo „lokalni status“ i „pronalaženje sponzora“

Naissus info pre 29 minuta
Odlazak nezaboravnog Istrefa Verija

Odlazak nezaboravnog Istrefa Verija

Danas pre 5 minuta