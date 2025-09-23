Ministarstvo kulture preporučilo Nišvilu lokalni status umesto nacionalnog

Nišvil džez festival saopštio je da je šokiran rezultatima konkursa Ministarstva kulture, prema kojima festival, po prvi put nakon dve decenije, nije dobio ni dinara podrške, već mu je preporučen status lokalnog festivala i oslanjanje na samoupravu i sponzore. „Ovakva odluka nanosi nemerljivu štetu međunarodnom ugledu festivala, a domaća javnost stiče utisak da država ne podržava svoj najbolji umetnički festival i jedini srpski brend u top 10 evropskih festivala