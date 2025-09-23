Ako ne znate gde ćete u sredu uveče, evo ideje! Premijera predstave "Nova lica traže pisca" u Dadovu

Kurir pre 5 minuta  |  Beograd.rs
Ako ne znate gde ćete u sredu uveče, evo ideje! Premijera predstave "Nova lica traže pisca" u Dadovu
Režiju predstave potpisuje Srđan J. Karanović, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Saradnici na predstavi su Aleksandar Bugarski, Jelena Dunjić, Valentina Čiča, Aleksandar Radenović i Lazar Krstev. Plakat za predstavu dizajnirao je Danilo Mlađenović. „Nova lica traže pisca” je autorski projekat Srđana J. Karanovića zasnovan na glumačkim improvizacijama. Improvizacije su način da se scene spontano kreiraju. Autor Karanović je i sam učesnik u predstavi u svojstvu
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Premijera Nova lica traže pisca na sceni Omladinskog pozorišta Dadov

Premijera Nova lica traže pisca na sceni Omladinskog pozorišta Dadov

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bugarskadadov

Društvo, najnovije vesti »

Ako ne znate gde ćete u sredu uveče, evo ideje! Premijera predstave "Nova lica traže pisca" u Dadovu

Ako ne znate gde ćete u sredu uveče, evo ideje! Premijera predstave "Nova lica traže pisca" u Dadovu

Kurir pre 5 minuta
Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Radar pre 4 sati
Represija umesto odgovornosti

Represija umesto odgovornosti

Radar pre 4 sati
Međunarodna akcija MUP-a: Spaseno 165 dece, uhapšeno 188 osumnjičenih zbog zlostavljanja

Međunarodna akcija MUP-a: Spaseno 165 dece, uhapšeno 188 osumnjičenih zbog zlostavljanja

Danas pre 4 sati
Šta da radite ako komšijin pas neprekidno laje: Ovo su neki od saveta

Šta da radite ako komšijin pas neprekidno laje: Ovo su neki od saveta

Blic pre 6 sati