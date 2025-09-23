Ponovo se očekuje odlaganje sankacija NIS-u! Bajatović: Važan je današnji razgovor Vučića i Rubija

Bajatović je istakao da je veoma važan današnji razgovor predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom jer su, kako je naveo, sankcije NIS-u, političke.

Bajatović je rekao da očekuje da će predsednik Srbije, osim sa Rubijom, o NIS-u razgovarati i sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom. "Taj bilateralni deo je veoma važan zato što su to političke sankcije. I Rusi su preduzeli neke mere za koje mislim da nisu dovoljne, u smislu izmene upravljanja strukturom naftne industrije Srbije. Ono što mene više plaši je stupanje na snagu evropskih sankcija, jer nisam siguran da će Janaf biti u poziciji da se priključi
