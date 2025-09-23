Veliki dan za Svilajnac! Radi se cevovod u dužini od oko dva kilometra za stabilno snadbevanje građana vodom u narednih deset i više godina

Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović obišao je radove na izgradnji cevovoda od rezervoara do izvorišta Perkićevo u dužini od oko dva kilometra.

On je tom prilikom istakao da su obezbeđena sredstva za realizaciju ovog velikog projekta, koji će se sprovoditi u više faza. U prvoj fazi biće urađena rekonstrukcija izvorišta Perkićevo, čime će se obezbediti dodatnih 50 litara vode u sekundi, što će u narednim godinama garantovati stabilnije snabdevanje pijaćom vodom. Druga faza obuhvata izgradnju cevovoda od rezervoara do izvorišta, nakon čega će se voda, posle hlorisanja, uključiti u vodovodni sistem. Treća