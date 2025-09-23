Da li je Tramp zaista otkrio lek za autizam? Reč je o folnoj kiselini

Nedeljnik pre 2 sata
Da li je Tramp zaista otkrio lek za autizam? Reč je o folnoj kiselini

Američki predsednik Donald Tramp i FDA saopštili su da će se manje poznati lek leukovorin koristiti kao lek za lečenje autizmam, nakon što ga je FDA odobrila.

Ova odluka saopštena je istovremeno kada je i lek paracetamol ili acetaminofen tj. Tylenol biti označen kao lek koji „veoma povećava rizik od autizma“ i kada je najavljeno da će se revidirati vreme i broj vakcina koje će deca u Sjedinjenim Državama primati vakcine, kao na primer, one protiv hepatitisa B, koja bi trebalo da bude pomerena na 12. godinu. Da li leči autizam? Ovaj lek, forma visoke doze folne kiseline, se obično propisuje za suzbijanje neželjenih
