Drama u sudnici: Atentator na Trampa pokušao da se ubije nakon što je proglašen krivim

Nova pre 33 minuta  |  Autor: Nova.rs
Drama u sudnici: Atentator na Trampa pokušao da se ubije nakon što je proglašen krivim

Rajan Vesli Raut, koji koji je proglašen krivim po svim tačkama optužnice za pokušaj ubistva Donalda Trampa, prošle godine tokom kampanje za predsedničke izbore, pokušao je da izvrši samoubistvo u sudnici.

Kako je preneo američki Foks News on je pokušao sebe da izbode po vratu sa olovkom. NOW – Ryan Routh tries to stab himself in the neck with a pen after his guilty verdict was read. pic.twitter.com/gQh2Tpja9a — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025 Pokušaj samoubistva je usledio nakon što je saopšteo da je on proglašen krivim u sudnici na Floridi.
