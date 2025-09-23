Francuska priznala državu Palestinu

Francuska je priznala državu Palestinu na početku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Objava francuskog predsednika Emanuela Makrona sinoć u sali Generalne skupštine dobila je glasan aplauz od više od 140 prisutnih lidera. "Verni istorijskoj posvećenosti moje zemlje Bliskom istoku, miru između Izraelaca i Palestinaca, zato danas izjavljujem da Francuska priznaje državu Palestinu", rekao je Makron. Andora, Belgija, Luksemburg, Malta i Monako takođe su objavili ili potvrdili svoje priznanje palestinske države, dan nakon što su to učinili Velika