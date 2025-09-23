Demokrntija za pljačkodrp

Čini se da tri kovanice, odabrane 2023, 2024. i 2025. na konkursima za „najbolju novu srpsku reč“, sklapaju rečenicu: Duhoklonuće, rasanica, studentoljublje

Nijedna reč nije mrtva od trena kada se izgovori – rekao nam je jednom prilikom poznati francuski lingvista Bernar Serkilini. Dao je primer. Usred pandemije, stari termini, za koje smo bili ubeđeni da su nestali, najednom su se vratili. Lazaret! Objekat pored mora – čitamo na internetu – gde su u karantin stavljali ljude s brodova pristiglih iz luka u kojima hara kuga. „Stigla je u Francusku u 16. veku iz Venecije i nismo je koristili od 18. stoleća. Slušam radio,