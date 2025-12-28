U beznađu čovek postaje paralisan

Nadam se političkoj klimi koju karakteriše manje teatralnosti, a više ozbiljnosti. Građanima što će se odupreti zavodljivosti straha i ponovo otkriti kako da veruju jedni drugima. Da će mladi ljudi nastaviti da veruju da su njihovi postupci važni, čak i kada svet deluje ravnodušno

U knjizi Filozofija nade (izdavač: Geopoetika, prevod s norveškog: Gorana Knežević), Laš Fr. H. Svensen, profesor na Univerzitetu u Bergenu, prošao je kroz istoriju filozofije da bi definisao nadu i razjasnio njenu vezu sa slobodom, politikom, večnošću, ovozemaljskim, optimizmom, pesimizmom, iracionalnošću, smislom života… Na dve stotine strana, ostao je uobičajeno razigran. Nije zaboravio muzičke citate (ovde opet Talking Heads: „Raj je mesto gde se nikada ništa