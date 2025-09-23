Počinje Generalna skupština UN u Njujorku, Vučićev govor u sredu

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Počinje Generalna skupština UN u Njujorku, Vučićev govor u sredu

U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas počinje 80. po redu Generalna skupština, na kojoj će se okupiti lideri iz celog sveta.

Generalna debata počinje u 9 sati ujutru po lokalnom vremenu, odnosno u 15 časova po srednjeevropskom vremenu. Izraelska delegacija neće prisustvovati hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Gazi, zakazanoj za danas, jer se poklapa sa Roš Hašanom, jevrejskom Novom godinom, saopštio je stalni predstavnik Izraela pri UN Dani Danon. On je ocenio tajming sednice kao "žalostan". "Želim da vas obavestim da delegacija Izraela neće učestvovati na
