Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 2 sata
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra
Kompanija Volt Dizni, vlasnik ABC-a, saopštio je večeras preko CNN-a da je prošle srede odlučeno da se “suspenduje produkcija šou-programa kako bi se izbeglo dodatno podjarivanje napete situacije u emotivnom trenutku za ovu zemlju.” Taj trenutak bilo je ubistvo konzervativnog aktivista Čarlija Kirka. “To je odluka koju smo doneli, jer smo smatrali da su neki od (Kimelovih) komentara bili vremenski loše tempirani i samim tim lišeni osećajnosti. Ovih nekoliko dana
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Ej-Bi-Si ukinuo suspenziju Džimiju Kimelu zbog komentara o Čarliju Kirku

Ej-Bi-Si ukinuo suspenziju Džimiju Kimelu zbog komentara o Čarliju Kirku

RTS pre 20 minuta
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 3 sata
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 4 sati
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 3 sata
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 4 sati
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 5 sati
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

CNN

Svet, najnovije vesti »

Kineski premijer doputovao u Njujork na 80. zasedanje Generalne skupštine UN

Kineski premijer doputovao u Njujork na 80. zasedanje Generalne skupštine UN

Beta pre 20 minuta
Šta kaže nauka: Da li je paracetamol bezbedan?

Šta kaže nauka: Da li je paracetamol bezbedan?

Nedeljnik pre 15 minuta
Izveštaj briselskih institucija: Tramp vodi kulturološki rat protiv Evrope podržavajući desničare

Izveštaj briselskih institucija: Tramp vodi kulturološki rat protiv Evrope podržavajući desničare

RTV pre 20 minuta
Ko je sve priznao Palestinu kao državu i kakav je stav zemalja Balkana

Ko je sve priznao Palestinu kao državu i kakav je stav zemalja Balkana

BBC News pre 10 minuta
Sukobi demonstranata i policije na skupovima podrške Palestincima u Italiji

Sukobi demonstranata i policije na skupovima podrške Palestincima u Italiji

BBC News pre 25 minuta