Guteres na Generalnoj skupštini: Ujedinjene nacije su moralni kompas; Tramp: Rešavao sam sukobe umesto UN

RTS pre 10 minuta
Guteres na Generalnoj skupštini: Ujedinjene nacije su moralni kompas; Tramp: Rešavao sam sukobe umesto UN

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres otvorio je sednicu Generalne skupštine i poručio da su Ujedinjene nacije "više od mesta okupljanja", ali i upozorio da su njeni principi "pod opsadom". Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da je rešavao sukobe šriom sveta, dok UN nisu ništa učinile. Optužio je UN da finansiraju "nekontrolisane migracije" i stvaraju probleme zapadnim zemljama.

Izveštaj Bojane Mlađenović iz Njujorka Jordanski kralj: Višedecenijska nesolidarnost prema Palestincima Jordanski kralj Abdulah II kritikovao je međunarodnu zajednicu zbog nedostatka konkretnih akcija u vezi sa palestinsko-izraelskim sukobom, ukazujući na višedecenijsku nesolidarnost prema Palestincima. "Dokle ćemo biti zadovoljni osudama bez konkretnih akcija kada je u pitanju palestinsko-izraelski sukob", upitao je kralj Abdulah, preneo je Rojters. On je takođe
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tramp ismevao i kritikovao UN tokom govora u Generalnoj skupštini

Tramp ismevao i kritikovao UN tokom govora u Generalnoj skupštini

Beta pre 6 minuta
Klimatske promene, migracije i priznanje Palestine: Šta je Tramp rekao u UN

Klimatske promene, migracije i priznanje Palestine: Šta je Tramp rekao u UN

Radio 021 pre 11 minuta
Klimatske promene, migracije i priznanje Palestine: Šta je Tramp rekao u UN

Klimatske promene, migracije i priznanje Palestine: Šta je Tramp rekao u UN

BBC News pre 6 minuta
Danas počinje Generalna skupština UN: U Njujorku raspoređene specijalne snage, dronovi uključeni u mere bezbednosti

Danas počinje Generalna skupština UN: U Njujorku raspoređene specijalne snage, dronovi uključeni u mere bezbednosti

Blic pre 10 minuta
Tramp ismevao i kritikovao UN tokom govora u Generalnoj skupštini

Tramp ismevao i kritikovao UN tokom govora u Generalnoj skupštini

Novi magazin pre 11 minuta
Tramp u UN: Priznanje Palestine nagrada za Hamas, NATO članice finansiraju rat u Ukrajini; Gutereš: UN su više od mesta…

Tramp u UN: Priznanje Palestine nagrada za Hamas, NATO članice finansiraju rat u Ukrajini; Gutereš: UN su više od mesta okupljanja

RTV pre 1 sat
Sijarto poručio: Dogovor Moskve i Vašingtona – ključ za rešavanje ukrajinskog pitanja

Sijarto poručio: Dogovor Moskve i Vašingtona – ključ za rešavanje ukrajinskog pitanja

Sputnik pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelPalestinaSkupština UNNjujorkErdoganRojtersMeđunarodni sudDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

„Bog je na njihovoj strani“: CNN analizira kako SAD skreću ka hrišćanskom nacionalizmu

„Bog je na njihovoj strani“: CNN analizira kako SAD skreću ka hrišćanskom nacionalizmu

Danas pre 1 sat
Španska vlada odobrila potpuni embargo na oružje Izraelu

Španska vlada odobrila potpuni embargo na oružje Izraelu

Danas pre 26 minuta
Gutereš: Smanjenje međunarodne pomoći stvara haos, za mnoge je to smrtna kazna

Gutereš: Smanjenje međunarodne pomoći stvara haos, za mnoge je to smrtna kazna

Danas pre 46 minuta
Tramp ismevao i kritikovao UN tokom govora u Generalnoj skupštini

Tramp ismevao i kritikovao UN tokom govora u Generalnoj skupštini

Beta pre 6 minuta
Crvene strele prvi put u Crnoj Gori: Spektakularan prelet i fotografije koje oduzimaju dah

Crvene strele prvi put u Crnoj Gori: Spektakularan prelet i fotografije koje oduzimaju dah

Aero.rs pre 11 minuta