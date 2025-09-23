Guteres na Generalnoj skupštini: Ujedinjene nacije su moralni kompas; Tramp: Rešavao sam sukobe umesto UN

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres otvorio je sednicu Generalne skupštine i poručio da su Ujedinjene nacije "više od mesta okupljanja", ali i upozorio da su njeni principi "pod opsadom". Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da je rešavao sukobe šriom sveta, dok UN nisu ništa učinile. Optužio je UN da finansiraju "nekontrolisane migracije" i stvaraju probleme zapadnim zemljama.

Izveštaj Bojane Mlađenović iz Njujorka Jordanski kralj: Višedecenijska nesolidarnost prema Palestincima Jordanski kralj Abdulah II kritikovao je međunarodnu zajednicu zbog nedostatka konkretnih akcija u vezi sa palestinsko-izraelskim sukobom, ukazujući na višedecenijsku nesolidarnost prema Palestincima. "Dokle ćemo biti zadovoljni osudama bez konkretnih akcija kada je u pitanju palestinsko-izraelski sukob", upitao je kralj Abdulah, preneo je Rojters. On je takođe