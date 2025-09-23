Krecu: Nedostajalo nam je par dobrih servisa, na novom smo početku

RTS pre 4 sati
Selektor odbojkaša Srbije George Krecu izjavio je posle utakmice protiv Irana da je nekoliko lopti odlučilo pobednika, kao i da se njegova ekipa nalazi na novom početku.

Srbija je u osmini finala Svetskog prvenstva poražena od Irana sa 3:2, uprkos vođstvu od 2:1 u setovima. Krecu je posle meča izjavio da su detalji odlučili pobednika. "Uspevali smo da ostanemo u meču i odigramo dugačke poene, pa smo u četvrtom setu bili blizu i falilo nam je par dobrih servisa da ih stignemo. U ovakvim mečevima par lopti promene čitav ishod", rekao je Krecu. Dodao je da je iza reprezentacije dugo i teško leto, ali i novi početak. "Nije ovo bila
Rukometaši osvojili prve bodove

Srbija eliminisana posle drame u osmini finala Svetskog prvenstva

Bez daha na "ruletu": Kako su odbojkaši Srbije u osmini finala Svetskog prvenstva izgubili od Irana?

Igrači su se borili i verovali u pobedu – Krecu nakon eliminacije odbojkaša: Šteta za propuštene šanse

Turčin i Belgijanka ojadili Srbiju: Kontroverzne odluke sudija pogurale Iran u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Krecu: Nije tako sjajna godina ali na novom smo početku

"Srbi su igrali junački do kraja!" Kapiten Irana oduševljen "orlovima" u meču posle kog je Srbija ispala sa Svetskog prvenstva…

„To su lažni snimci“: Nadal ukazao na prevaru na društvenim mrežama

Eksperti Ujedinjenih nacija: FIFA i UEFA da suspenduju Izrael iz međunarodnih takmičenja

„To je stvarno besmisleno”: Nejmar kritikovao izbor za Zlatnu loptu

Počinje Liga Evrope – kompletan raspored i satnica mečeva Crvene zvezde

Francuzi objavili: Nilikina napustio Partizan i potpisao za Olimpijakos

