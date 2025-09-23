Krecu: Nedostajalo nam je par dobrih servisa, na novom smo početku

Selektor odbojkaša Srbije George Krecu izjavio je posle utakmice protiv Irana da je nekoliko lopti odlučilo pobednika, kao i da se njegova ekipa nalazi na novom početku.

Srbija je u osmini finala Svetskog prvenstva poražena od Irana sa 3:2, uprkos vođstvu od 2:1 u setovima. Krecu je posle meča izjavio da su detalji odlučili pobednika. "Uspevali smo da ostanemo u meču i odigramo dugačke poene, pa smo u četvrtom setu bili blizu i falilo nam je par dobrih servisa da ih stignemo. U ovakvim mečevima par lopti promene čitav ishod", rekao je Krecu. Dodao je da je iza reprezentacije dugo i teško leto, ali i novi početak. "Nije ovo bila