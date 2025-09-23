Bez daha na "ruletu": Kako su odbojkaši Srbije u osmini finala Svetskog prvenstva izgubili od Irana?

Večernje novosti pre 2 sata
Bez daha na "ruletu": Kako su odbojkaši Srbije u osmini finala Svetskog prvenstva izgubili od Irana?

BAJKA je kratko trajala. Odbojkaši su stali u osminifinala 21. Svetskog prvenstva na Filipinima pošto su posle velike borbe izgubili od Irana - 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15). "Orlovi" se tako vraćaju kući sa žalom što nisu blistavu pobedu nad Brazilom u grupi uspeli da pretvore u fantastičan uspeh i umešaju se čak u borbu za medalje. Ovako će se umesto njih Iranci u četvrtak u četvrtfinalu sastati sa Češkom.

FOTO: FIVB Srbi su se juče borili, izvlačili iz sebe maksimum, ali nisu imali snage, naročito u taj-brejku da nadigraju ljutog rivala, koji je u presudnim trenucima izvanrednim servisom, napadom i blokom došao do velike pobede. - Uspevali smo na momente da ostanemo u utakmicu, da igramo dugačke poene, u pojedinim momentima smo žurili da osvojimo neke poene. U četvrtom setu nedostajao nam je jedan dobar servis da ih "uhvatimo" posle 22:23. U ovakvim utakmicama
