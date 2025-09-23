Igrači su se borili i verovali u pobedu – Krecu nakon eliminacije odbojkaša: Šteta za propuštene šanse

Odbojkaši Srbije izgubili su od Irana u pet setova i ostali bez četvrtfinala Svetskog prvenstva na Filipinima.

„Orlovi“ su vodili 1:0 i 2:1, ali je rival uspeo da preokrene. – Šteta je za drugi set kada smo imali 15:13, pa i u četvrtom smo imali šansu da zatvorimo utakmicu. Oni su se isto borili dobro, ostajali u dugim poenima, pritiskali servisom. Mislim da su se momci neverovatno borili i verovali su u ovu pobedu, ali nekoliko stvari je napravilo razliku – rekao je selektor Srbije George Krecu. Srednji bloker Aleksandar Stefanović je prokomentarisao: – Težak poraz za nas.