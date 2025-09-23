Počinje 80. zasedanje Generalne skupštine UN, delegaciju Srbije predvodi predsednik Vučić

RTS pre 55 minuta
Počinje 80. zasedanje Generalne skupštine UN, delegaciju Srbije predvodi predsednik Vučić

Pitanje Kosova i Metohije, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, stanje u Republici Srpskoj i američke sankcije NIS-u, glavne su teme višednevne posete predsednika, Aleksandra Vučića Njujorku. Predsednik Srbije će učestvovati na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i obratiti se učesnicima sutra, 24. septembra. Najavljeno je da će predsednik razgovarati sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

U Njujorku počinje 80. jesenje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U svojoj osam decenija dugoj istoriji, svetska organizacija suočavala se sa mnogim problemima i izazovima koje je manje ili više efikasno uspevala da reši. Na 80. rođendan, prema oceni nekih zvaničnika i analitičara, pred Ujedinjenim nacijama su možda i najteži izazovi od 1945. Pored problema današnjice, kao što su siromaštvo, klimatske promene, savremene tehnologije. Tu su i dva
