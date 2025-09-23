Danas počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
Danas počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku

NJUJORK - U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, danas počinje 80. po redu Generalna skupština, na kojoj će se okupiti lideri iz celog sveta.

Generalna debata počinje u 9 sati ujutru po lokalnom vremenu, odnosno u 15 časova po srednjeevropskom vremenu. Izrael neće prisustvovati sednici Saveta bezbednosti UN o Gazi zbog Roš Hašane Izraelska delegacija neće prisustvovati hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Gazi, zakazanoj za danas, jer se poklapa sa Roš Hašanom, jevrejskom Novom godinom, saopštio je stalni predstavnik Izraela pri UN Dani Danon. On je ocenio tajming sednice
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Danas počinje Generalna skupština UN: U Njujorku raspoređen specijalne, dronovi uključeni u mere bezbednosti

Danas počinje Generalna skupština UN: U Njujorku raspoređen specijalne, dronovi uključeni u mere bezbednosti

Blic pre 19 minuta
Izrael je trebao da se obrati na hitnoj sednici Saveta bezbednosti, ali neće se pojaviti: "Onemogućeno nam je učešće"

Izrael je trebao da se obrati na hitnoj sednici Saveta bezbednosti, ali neće se pojaviti: "Onemogućeno nam je učešće"

Blic pre 9 minuta
Danas počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku

Danas počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku

Euronews pre 24 minuta
Izrael neće prisustvovati sastanku Saveta bezbednosti o Gazi u utorak

Izrael neće prisustvovati sastanku Saveta bezbednosti o Gazi u utorak

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiUkrajinaNjujorkGrčkaGeneralna skupština Ujedinjenih nacijaDonald TrampŠpanijaVladimir ZelenskiAnalena BerbokGaza

Svet, najnovije vesti »

Paracetamol i autizam: Da li je bezbedno uzimati ga tokom trudnoće

Paracetamol i autizam: Da li je bezbedno uzimati ga tokom trudnoće

BBC News pre 9 minuta
Danas počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku

Danas počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku

RTV pre 24 minuta
Ruske protivvazdušne snage oborile dronove na putu ka Moskvi

Ruske protivvazdušne snage oborile dronove na putu ka Moskvi

RTV pre 4 minuta
Jedna osoba poginula u napadu ruskih snaga na Zaporožje

Jedna osoba poginula u napadu ruskih snaga na Zaporožje

RTV pre 49 minuta
Sijarto: Mađarska neće prestati da uvozi energente iz Rusije

Sijarto: Mađarska neće prestati da uvozi energente iz Rusije

RTV pre 49 minuta