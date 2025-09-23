Đurić u UN: Srbija gradi poziciju zemlje stabilnosti i pouzdanog partnera

NJUJORK - Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić izjavio je prvog dana jubilarnog 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku da je delegacija Srbije započela aktivno učešće na godišnjoj sednici, uz angažovanje na brojnim bilateralnim i multilateralnim susretima.

Ministar Đurić je naveo da je prvog dana imao sastanke sa ministrima spoljnih poslova Kipra, Somalije, Italije, Azerbejdžana i brojnih drugih zemalja, kao i da je učestvovao na brojnim događajima organizovanim na marginama zasedanja Ujedinjenih nacija. Kako je istakao, održani su i sastanci sa predstavnicima energetskog biznisa. „Zajednički imenitelj svim tim veoma raznolikim sastancima je naše nastojanje da stvorimo okruženje u kojem će Srbija imati što više