Srednji kurs dinara za evro 117,1794 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1794 dinara, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine oslabiti za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar na dan 22. septembra jači je za 0,4 odsto i iznosi 99,4901 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,4 odsto, a od početka godine za 13 odsto.