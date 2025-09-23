Studija: Od vrućina tokom leta 2024. godine umrlo desetine hiljada Evropljana

BARSELONA - Blizu 63.000 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama zabeleženo je u Evropi tokom leta 2024, prema studiji objavljenoj u časopisu "Nejčer medisin".

U studiji je navedeno da je prema procenama istraživača, 62.775 ljudi umrlo zbog vrućine 2024. godine, što je znatno više nego 2023, ali nešto manje nego 2022, prenosi Figaro. Ovaj broj, navodi se u stiđi, treba uzeti sa rezervom, pa istraživači navode raspon od oko 35.000 do 85.000 smrtnih slučajeva. Ove velike varijacije povezane su sa metodološkim pitanjima, ipak, istraživači naglašavaju da one ne smeju da zasene činjenicu da visoke temperature svake godine