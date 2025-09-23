Studija: Od vrućina tokom leta 2024. godine umrlo desetine hiljada Evropljana

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
Studija: Od vrućina tokom leta 2024. godine umrlo desetine hiljada Evropljana

BARSELONA - Blizu 63.000 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama zabeleženo je u Evropi tokom leta 2024, prema studiji objavljenoj u časopisu "Nejčer medisin".

U studiji je navedeno da je prema procenama istraživača, 62.775 ljudi umrlo zbog vrućine 2024. godine, što je znatno više nego 2023, ali nešto manje nego 2022, prenosi Figaro. Ovaj broj, navodi se u stiđi, treba uzeti sa rezervom, pa istraživači navode raspon od oko 35.000 do 85.000 smrtnih slučajeva. Ove velike varijacije povezane su sa metodološkim pitanjima, ipak, istraživači naglašavaju da one ne smeju da zasene činjenicu da visoke temperature svake godine
Otvori na rtv.rs

Barselona »

Usman Dembele osvojio Zlatnu loptu

Usman Dembele osvojio Zlatnu loptu

Danas pre 4 sati
‘Zlatna lopta’ u rukama Dembelea, Jamal najbolji mladi fudbaler

‘Zlatna lopta’ u rukama Dembelea, Jamal najbolji mladi fudbaler

Danas pre 5 sati
Fermin Lopez i Gavi pauziraju zbog povreda

Fermin Lopez i Gavi pauziraju zbog povreda

Telegraf pre 2 sata
Gavi ponovo na operaciji kolena, neizvestan za El Klasiko

Gavi ponovo na operaciji kolena, neizvestan za El Klasiko

Danas pre 10 sati
Psž proglašen za najbolji klub na svetu

Psž proglašen za najbolji klub na svetu

Sportski žurnal pre 1 dan
'Zlatna lopta' u rukama Dembelea, Jamal najbolji mladi fudbaler

'Zlatna lopta' u rukama Dembelea, Jamal najbolji mladi fudbaler

BBC News pre 5 sati
Sada je sve jasno: Dembele je novi osvajač Zlatne lopte!

Sada je sve jasno: Dembele je novi osvajač Zlatne lopte!

Hot sport pre 5 sati
Barselona »

Ključne reči

Barselona

Svet, najnovije vesti »

Studija: Od vrućina tokom leta 2024. godine umrlo desetine hiljada Evropljana

Studija: Od vrućina tokom leta 2024. godine umrlo desetine hiljada Evropljana

RTV pre 15 minuta
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 30 minuta
Provozao se za "svoju dušu!" Muškarac ukrao gradski autobus u Parizu i vozio da pola sata ulicama: Srećom, vozilo je bilo bez…

Provozao se za "svoju dušu!" Muškarac ukrao gradski autobus u Parizu i vozio da pola sata ulicama: Srećom, vozilo je bilo bez putnika, a evo gde je bio vozač

Kurir pre 5 minuta
Poginule 24 osobe: Eksplozija u skladištu militanata na severozapadu Pakistana (video)

Poginule 24 osobe: Eksplozija u skladištu militanata na severozapadu Pakistana (video)

Kurir pre 5 minuta
Tramp se protivi priznavanju Palestine, govoriće o tome u UN

Tramp se protivi priznavanju Palestine, govoriće o tome u UN

Politika pre 25 minuta