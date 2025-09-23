UKRAJINSKA KRIZA - Bela kuća: Putinov predlog o novom START-u zvuči prilično dobro; Tramp i Zelenski se sastaju u Njujorku

RTV pre 1 sat  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA - Bela kuća: Putinov predlog o novom START-u zvuči prilično dobro; Tramp i Zelenski se sastaju u Njujorku

NJUJORK, MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.308. dan. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je za 24 sata oboreno više od 430 dronova i tri rakete sitema HIMARS. Odbijen još jedan udar bespilotnim letelicama na Moskvu. Tri osobe poginule u napadima na Odesu i Zaporožje, navode ukrajinske vlasti. Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je sa govornice UN Kinu i Indiju rekavši da su one "glavni sponzori rata Rusije protiv Ukrajine", takođe kritikujući pojedine zemlje NATO-a što i dalje kupuju ruske

- U ruskom napadu na Zaporožje poginula jedna osoba, sedam ranjeno U ruskom napadu na Zaporožje, koji se dogodio oko 14.00 sati po lokalnom vremenu, poginula je jedna osoba a ranjeno je sedam, saopštio je šef zaporoške regionalne vojne uprave (OVA) Ivan Fedorov. - NATO osudio Rusiju zbog kršenja vazdušnog prostora Estonije, poručio da će se braniti NATO je danas osudio Rusiju zbog narušavanja estonskog vazdušnog prostora prošle nedelje i saopštio da će koristiti
