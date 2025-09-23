Vremeplov: Umro Emanuilo Janković

NOVI SAD - Na današnji dan 1791. godine umro je Emanuilo Janković, srpski pisac, prevodilac, prirodnjak, knjižar i štampar. Gimnaziju je završio u rodnom Novom Sadu a medicinu je studirao u Haleu. U Pragu je izučio knjižarski i štamparski zanat. U Lajpcigu je 1790. kupio štampariju i doneo je u Novi Sad kako bi štampao srpske knjige, ali mu vlasti to nisu dozvolile pa je štampao knjige na nemačkom, latinskom, mađarskom. U Novom Sadu je držao knjižaru gde je uz knjige nudio i muzikalije, bakroreze. Prevodio

Danas je utorak, 23. septembar, 267. dan 2025. godine. 63. p.n.e. - Rođen je rimski državnik i vojskovođa Oktavijan Avgust, prvi rimski car, adoptirani sin Gaja Julija Cezara. Godinu dana posle ubistva Cezara 44. pre nove ere, kao komandant senatske vojske kod Mutine potukao je Marka Antonija, ali je ubrzo s njim i Markom Emilijem Lepidom sklopio trijumvirat. Posle druge pobede nad Antonijem kod Akcijuma 31. pre nove ere, koja mu je omogućila osvajanje Egipta, pod