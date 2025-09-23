Na današnji dan: Umrli Frojd, Neruda i Sonja Savić, Jermenija proglasila nezavisnost od SSSR

Pregled najznačajnijih dešavanja kroz istoriju u svetu i kod nas na današnji dan, 23. septembar.

3. p.n.e - Rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobedio vojsku Marka Aurelija i Kleopatre kod Akcija 31. godine p.n.e, preuzeo je svu vlast i zaveo novi oblik vladavine - principat i ustanovio Pax Romana - mir u celom Rimskom carstvu. Njegova vladavina smatra se najsjajnijim periodom rimske istorije i naziva Avgustov ili Zlatni vek. 1687 - U borbi sa Turcima, prilikom napada na Duvno, poginuo je uskočki vojvoda