Protest ispred beogradskog zatvora zbog hapšenja studenta Bogdana Jovičića

Serbian News Media pre 2 sata
Protest ispred beogradskog zatvora zbog hapšenja studenta Bogdana Jovičića

Peticiju za oslobođenje studenta Fakulteta tehničkih nauka Bogdana Jovičića su potpisale 64.000 građana, a za sutra je zakazan veliki protest ispred Okružnog zatvora u Beogradu od 19 časova.

Jovičić je uhapšen 14. avgusta u Novom Sadu zbog sumnje da je učestvovao u demoliranju prostorija Srpske napredne stranke (SNS) i po drugi put mu je određen pritvor u trajanju do 30 dana. On već 13 dana štrajkuje glađu i zbog narušenog zdravstvenog stanja je odvdene u zatvorsku bolnicu Okružnog zatvora u Beogradu u Bačvanskoj ulici. Kada je Bogdanu umro otac, na sahranu je iz pritvora doveden kasno, s lisicama na nogama što je izazvalo negodovanje građana, stranaka
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija: Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija: Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu

N1 Info pre 1 sat
Student Bogdan Jovičić 13 dana štrajkuje glađu: Peticiju za oslobađanje do sada potpisalo 64.000 građana

Student Bogdan Jovičić 13 dana štrajkuje glađu: Peticiju za oslobađanje do sada potpisalo 64.000 građana

N1 Info pre 1 sat
Više od 60.000 građana potpisalo peticiju za oslobađanje Bogdana Jovičića

Više od 60.000 građana potpisalo peticiju za oslobađanje Bogdana Jovičića

Nedeljnik pre 1 sat
Potpisi 64.000 građana na peticiji za oslobođenje studenta Bogdana Jovičića

Potpisi 64.000 građana na peticiji za oslobođenje studenta Bogdana Jovičića

Novi magazin pre 1 sat
Devet osoba i dalje pritvoreno na Klisi zbog protestnih nereda kod SNS prostorija

Devet osoba i dalje pritvoreno na Klisi zbog protestnih nereda kod SNS prostorija

Radio 021 pre 1 sat
Peticiju za oslobođenje studenta Bogdana Jovičića do sada potpisalo 64.000 građana

Peticiju za oslobođenje studenta Bogdana Jovičića do sada potpisalo 64.000 građana

Nova pre 2 sata
Žena jednog od osumnjičenih za napad na Kobre tvrdi da muž nije kriv

Žena jednog od osumnjičenih za napad na Kobre tvrdi da muž nije kriv

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaSNSprotestibeograd

Politika, najnovije vesti »

Zatvorska uprava: Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu, dobrog zdravstvenog stanja

Zatvorska uprava: Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu, dobrog zdravstvenog stanja

Beta pre 31 minuta
Vučić se oglasio iz Njujorka: Sa kim se sreo pred otvaranje 80. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (foto)

Vučić se oglasio iz Njujorka: Sa kim se sreo pred otvaranje 80. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (foto)

Blic pre 21 minuta
Tužilac Katnić: U BIA odlučeno da treba da budem likvidiran

Tužilac Katnić: U BIA odlučeno da treba da budem likvidiran

N1 Info pre 1 minut
Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu i dobrog je opšteg stanja

Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu i dobrog je opšteg stanja

Luftika pre 31 minuta
Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu, saopštila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu, saopštila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Slobodna Evropa pre 6 minuta