Protest ispred beogradskog zatvora zbog hapšenja studenta Bogdana Jovičića

Peticiju za oslobođenje studenta Fakulteta tehničkih nauka Bogdana Jovičića su potpisale 64.000 građana, a za sutra je zakazan veliki protest ispred Okružnog zatvora u Beogradu od 19 časova.

Jovičić je uhapšen 14. avgusta u Novom Sadu zbog sumnje da je učestvovao u demoliranju prostorija Srpske napredne stranke (SNS) i po drugi put mu je određen pritvor u trajanju do 30 dana. On već 13 dana štrajkuje glađu i zbog narušenog zdravstvenog stanja je odvdene u zatvorsku bolnicu Okružnog zatvora u Beogradu u Bačvanskoj ulici. Kada je Bogdanu umro otac, na sahranu je iz pritvora doveden kasno, s lisicama na nogama što je izazvalo negodovanje građana, stranaka