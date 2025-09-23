Sud u Strazburu prihvatio slučaj studenta Bogdana Jovičića

Beta pre 30 minuta

Slučaj studenta Bogdana Jovičića dobio je međunarodnu dimenziju – Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio je da razmatra predstavku koju je podneo njegov advokat, objavio je beogradski Danas.

Taj list je na svom sajtu naveo da se očekuje da sud vrlo brzo odluči o privremenoj meri.

Danas piše da je sudija u predmetu "Jovičić protiv Srbije", danas uputio dopis Jovičiću, u kojem ga poziva da prekine štrajk glađu dok traje proces odlučivanja, te da je Jovičić to i uradio.

"Sudija je pozvao Bogdana da prekine štrajk glađu, i on je to učinio", rekao je za Danas Bogdanov advokat koji je juče podneo predstavku sudu.

Advokat, "koji je želeo da ostane anoniman, navodeći da ne želi medijsku eksponiranost u ovom slučaju", rekao je da je "suštinski, sud u Strazburu uzeo predmet, dodelio sudiju i započeo prikupljanje informacija".

"Prvi put u istoriji, ovaj sud će odlučivati o privremenoj meri protiv Srbije po pravilu 39 Poslovnika, a u vezi sa članom 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima", rekao je advokat.

Srbija, kao potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima i članica Saveta Evrope, obavezna je da poštuje svaku meru koju donese ovaj sud.

Advokat je naveo da su retki primeri da Evropski sud za ljudska prava odlučuje bez prethodnog iscrpljivanja svih domaćih pravnih lekova.

"Samo prihvatanje predstavke je velika pobeda, jer se čak 99 odsto aplikacija odbacuje, pa i kada su iscrpljene sve pravne mogućnosti u zemlji", dodao je advokat.

Advokatica Bogdana Jovičića: Student se dosad branio ćutanjem, sada iznosi odbranu

Pravna zastupnica studenta Bogdana Jovičića, advokatica Ljiljana Borojević najavila je da će njen klijent uskoro izneti odbranu.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je ranije danas da je Jovičić prekinuo štrajk glađu u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu i da je dobrog opšteg stanja.

Borojević je za televiziju Insajder kazala da je postupak neopravdan.

"Prvo ćemo da vidimo šta to tužilac planira, ko ga saslušava i da li će proširiti istragu i na osnovu toga ćemo se i mi postaviti", kazala je ona.

Navela je da se Bogdan do sada branio ćutanjem, a da će sada izneti odbranu, piše na sajtu te televizije.

"Znači, čim se oporavi zdravstveno, Bogdan će izneti odbranu pred tužiocem i ja ću sve od sebe dati da Bogdana izvučemo iz pritvora", kazala je.

Slučaj Jovičića (22), studenta iz Novog Sada, izazvao je buru u javnosti nakon što je na sahrani oca viđen sa lisicama na nogama.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija odbacila je optužbe o ponižavanju tvrdeći da su procedure ispoštovane i da mu je učinjen i ustupak kako bi mogao da primi saučešće.

Nakon rešenje o produžavanju pritvora za još 30 dana Jovičić je stupio u štrajk glađu, a potom je prebačen iz pritvora na Klisi u Novom Sadu u specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu.

Zatvorska uprava: Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu, dobrog zdravstvenog stanja

Student Fakulteta tehničkih nauka novosadskog Univerziteta Bogdan Jovičić prekinuo je danas štrajk glađu u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu i u dobrom je zdravstvenom stanju, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

"Svi medicinski protokoli koji se uvode kod osoba koje ne uzimaju hranu su primenjeni u slučaju B.J. u ovoj zdravstvenoj ustanovi, gde je sve vreme bio pod nadzorom lekara", piše u saopštenju te uprave.

Student Jovičić je smešten u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu 17. septembra pošto je 12. septembra stupio u štrajk glađu u pritvoru Okružnog zatvora u Novom Sadu, zbog, kako je naveo u pisanoj izjavi, nezadovoljstva radom suda.

On je priveden 15. avgusta zbog sumnje da je učestvovao u demoliranju prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu i po drugi put mu je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Peticiju za njegovo oslobođenje do sada je potpisalo 64.000 građana, a za sutra je zakazan protest ispred Okružnog zatvora u Beogradu, s početkom u 19 časova.

(Beta, 23.09.2025)