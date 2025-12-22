Đilas izjavio da Vučić ne sme da uradi sa NIS-om ono što mora i poslao poruku Putinu

Morava info pre 1 sat  |  Beta
Đilas izjavio da Vučić ne sme da uradi sa NIS-om ono što mora i poslao poruku Putinu

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u vezi sa NIS-om, ne sme da uradi ono što mora da se uradi i da svakodnevno povećava razmere štete koja će uskoro postati nenadoknadiva.

Đilas je podsetio da se predsednik Rusije Vladimir Putin, govoreći o Naftnoj industriji Srbije (NIS), pozvao na ono što piše u međudržavnom energetskom sporazumu zaključenom između Srbije i Rusije, a na osnovu koga je Gaspromnjeft kupio većinski deo srpske kompanije, ali, kako je rekao, gospodin Putin je zaboravio samo jednu sitnicu. Dodao je da od Južnog toka nije bilo ništa, jer Evropska unija nije dozvolila njegovu izgradnju, a Rusi su rekli "viša sila na to
