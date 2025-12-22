Đilas: Gospodin Putin zaboravio jednu sitnicu - i mi možemo da se pozivamo na višu silu u slučaju NIS-a

Radio 021 pre 18 minuta  |  021.rs
Đilas: Gospodin Putin zaboravio jednu sitnicu - i mi možemo da se pozivamo na višu silu u slučaju NIS-a

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u vezi sa NIS-om, ne sme da uradi ono što mora da se uradi.

Đilas je podsetio da se predsednik Rusije Vladimir Putin, govoreći o NIS-u, pozvao na ono što piše u međudržavnom energetskom sporazumu zaključenom između Srbije i Rusije, a na osnovu koga je Gaspromnjeft kupio većinski deo srpske kompanije, "ali gospodin Putin je zaboravio samo jednu sitnicu". "Taj sporazum je imao i deo u kome se preciziralo da će preko teritorije Srbije proći gasovod Južni tok, koji bi nam donosio oko 200 miliona evra godišnje i od koga nije
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Đilas: Energetski sporazum sa Rusijom mora se posmatrati kroz princip „više sile“

Đilas: Energetski sporazum sa Rusijom mora se posmatrati kroz princip „više sile“

Serbian News Media pre 18 minuta
Đilas: Ako Vučić ne uradi ono što mora sa NIS-om šteta će biti nenadoknadiva, a Putin nek izvini

Đilas: Ako Vučić ne uradi ono što mora sa NIS-om šteta će biti nenadoknadiva, a Putin nek izvini

Danas pre 23 minuta
Đilas: Putin smatra da ono na šta se poziva Rusija, Srbija nema pravo da se pozove

Đilas: Putin smatra da ono na šta se poziva Rusija, Srbija nema pravo da se pozove

N1 Info pre 53 minuta
Đilas: Ako Vučić ne uradi ono što mora sa NIS-om šteta će biti nenadoknadiva, a Putin nek izvini

Đilas: Ako Vučić ne uradi ono što mora sa NIS-om šteta će biti nenadoknadiva, a Putin nek izvini

Nedeljnik pre 33 minuta
„Svaki dan koji gubimo sa NIS-om jer Vučić ne sme da uradi ono što mora, povećava razmere štete koja će postati nenadoknadiva“…

„Svaki dan koji gubimo sa NIS-om jer Vučić ne sme da uradi ono što mora, povećava razmere štete koja će postati nenadoknadiva“

Nova pre 38 minuta
Dragan Đilas: Putin zaboravio da pomene Južni tok

Dragan Đilas: Putin zaboravio da pomene Južni tok

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićVladimir PutinJužni tokPredsednik SrbijeRusijaGaspromnjeft

Regioni, najnovije vesti »

Kragujevački "Fiat Grande Panda" osvojio nagradu "Automobil 2026. godine" u Grčkoj

Kragujevački "Fiat Grande Panda" osvojio nagradu "Automobil 2026. godine" u Grčkoj

InfoKG pre 28 minuta
Osnovna škola za obrazovanje odraslih u Vranju: Erazmus+ mobilnost na Malti – projekat „Moć reciklaže“

Osnovna škola za obrazovanje odraslih u Vranju: Erazmus+ mobilnost na Malti – projekat „Moć reciklaže“

OK radio pre 3 minuta
Policija apeluje na oprezniju vožnju

Policija apeluje na oprezniju vožnju

Patak online pre 28 minuta
Budžeti gradova i opština na jugu za 2026 – najveći u Nišu i Leskovcu, najniži u Crnoj Travi i Trgovištu

Budžeti gradova i opština na jugu za 2026 – najveći u Nišu i Leskovcu, najniži u Crnoj Travi i Trgovištu

Južne vesti pre 18 minuta
Divlje deponije uklonjene u tri bujanovačka sela

Divlje deponije uklonjene u tri bujanovačka sela

Bujanovačke pre 23 minuta