10 minuta: U Karađorđevoj ulici prepuno „Srce Kragujevca“

U delu Karađorđeve ulice, organizovana je celodnevna humanitarno, muzička i porodična manifestacija „Srce Kragujevca“, koja je okupila preko 70 izlagača na Bazaru, u gastro kutku i Dečjoj zoni.

Organizatori su predstavnici lokalnih biznisa: „Red wings-a“, Tango kafea, Vinsko rakijskog haba, Aleksić Galerije, koji su skoncentrisani u ovoj ulici, a podržali su je brojni građani, preduzetnici i gradske institucije. Posetioci su tokom celog dana, do večernjih sati u prilici da degustiraju tople napitke, posne specijalitete, uživaju u bogatom muzičkom programu, kupe rukotvorine lokalnih proizvođača. Za najmlađe je bio otvoren Dečji kutak sa rekvizitima za igru