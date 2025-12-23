10 minuta: U Karađorđevoj ulici prepuno „Srce Kragujevca“

RTK pre 15 minuta
10 minuta: U Karađorđevoj ulici prepuno „Srce Kragujevca“

U delu Karađorđeve ulice, organizovana je celodnevna humanitarno, muzička i porodična manifestacija „Srce Kragujevca“, koja je okupila preko 70 izlagača na Bazaru, u gastro kutku i Dečjoj zoni.

Organizatori su predstavnici lokalnih biznisa: „Red wings-a“, Tango kafea, Vinsko rakijskog haba, Aleksić Galerije, koji su skoncentrisani u ovoj ulici, a podržali su je brojni građani, preduzetnici i gradske institucije. Posetioci su tokom celog dana, do večernjih sati u prilici da degustiraju tople napitke, posne specijalitete, uživaju u bogatom muzičkom programu, kupe rukotvorine lokalnih proizvođača. Za najmlađe je bio otvoren Dečji kutak sa rekvizitima za igru
Otvori na rtk.co.rs

Kragujevac »

Rasizam gubitnika tranzicije

Rasizam gubitnika tranzicije

Radar pre 40 minuta
Elektrodistribucija najavila prekide u snabdevanju strujom u Kragujevcu

Elektrodistribucija najavila prekide u snabdevanju strujom u Kragujevcu

RTK pre 5 minuta
KMF 92 Užice pobedio Lapovo posle preokreta (VIDEO)

KMF 92 Užice pobedio Lapovo posle preokreta (VIDEO)

Zoom UE pre 10 sati
Radnički trijumfom u Kruševcu završio jesenji deo sezone

Radnički trijumfom u Kruševcu završio jesenji deo sezone

RTK pre 24 sata
Bevis i Lijeskić junaci u Kruševcu, Šumadinci zimuju u plej-of zoni!

Bevis i Lijeskić junaci u Kruševcu, Šumadinci zimuju u plej-of zoni!

Sportske.net pre 3 sata
U Kruševcu spuštena zavesa na jesenju polusezonu: Radnički iz Kragujevca savladao Napredak i zakucao ga za dno tabele!

U Kruševcu spuštena zavesa na jesenju polusezonu: Radnički iz Kragujevca savladao Napredak i zakucao ga za dno tabele!

Kurir pre 3 sata
Završena je fudbalska jesen u Srbiji: Pogledajte tabelu Superlige na kraju 2025. godine

Završena je fudbalska jesen u Srbiji: Pogledajte tabelu Superlige na kraju 2025. godine

Mondo pre 3 sata
Kragujevac »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

10 minuta: U Karađorđevoj ulici prepuno „Srce Kragujevca“

10 minuta: U Karađorđevoj ulici prepuno „Srce Kragujevca“

RTK pre 15 minuta
Elektrodistribucija najavila prekide u snabdevanju strujom u Kragujevcu

Elektrodistribucija najavila prekide u snabdevanju strujom u Kragujevcu

RTK pre 5 minuta
Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna…

Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna saobraćajnica

Kurir pre 0 minuta
Obuka u 250. raketnoj brigadi: Unapređene sposobnosti sistema Kub-M2 (SM)

Obuka u 250. raketnoj brigadi: Unapređene sposobnosti sistema Kub-M2 (SM)

Kurir pre 35 minuta
Velika stvar za Čačak: Grad na Moravi ušao u uži izbor za „Prestonicu mladih Srbije”

Velika stvar za Čačak: Grad na Moravi ušao u uži izbor za „Prestonicu mladih Srbije”

Kurir pre 5 minuta